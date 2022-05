Denuncian malos tratos de secretarias

Desde temprana hora padres de familia llegaron a las oficinas de Servicios Educativos con el fin de arreglar los detalles que tuvieron en la inscripción de sus hijos para el próximo ciclo escolar, fueron más de 50 los que esperaron a ser atendidos por las trabajadoras.

Esto se debió a que se abrió un nuevo periodo de consulta de asignación de escuelas para los papás que no tienen los medios de verificar el lugar al que fueron asignados los menores, así como los casos que por motivos ajenos no pudieron hacer su preregistro de inscripción, y quienes buscan un cambio de turno o lugar.

La señora Marisol Urquieta indicó que no pudo registrar a su hijo por un error en el Curp y cuando su esposo acudió en las fechas correctas, una secretaria le ayudó a ingresarlo con todo y las opciones que eligieron de secundarias.

"Nos dimos cuenta que no aparecía nada, cuando yo vine me dijeron que no estaba preinscrito y me contestaron que la atención que le dieron a mi esposo no fue la correcta, dijo que mi hijo estaría en el aire por no estar inscrito, por eso estoy aquí desde temprana hora".

Así mismo, denunció que recibió malos tratos por parte de las secretarias de Servicios Educativos, explicó que pidió la atención para su hijo ya que la página de la SEP no los dejaba acceder. Sin embargo ella tuvo una operación fuerte y no pudo asistir para darle seguimiento, además que su esposo la estaba cuidando.

"Cuando vine las secretarias me dijeron que debí ir en las fechas marcadas, no mostraron empatía ante mi salud y quiero que el profesor Félix Alejandro Rodríguez nos dé la atención, esto no fue por desidia o que fue negligencia como papás".