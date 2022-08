Denuncian maltrato en la Junta de Conciliación

Ciudadanos denuncian mal trato por personal de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Monclova, luego de que se retrasó la solución de su caso por el periodo vacacional de la dependencia y ahora se retraza el pago de su finiquito.

Sergio Guerrero Flores, señaló que desde hace un mes concluyó su relación laboral con la empresa de maquinados, en donde laboró por un par de meses como mandrilador, pero tras finalizar la relación no se cubrió la última semana, ni su terminación.

Mencionó que se llevó un proceso fuera de juicio para tratar de llegar a un acuerdo con la empresa, pero el dueño no acudió a los citatorios, mientras que la dependencia no actua al respecto.

Indicó que se había avanzado y le informaron que se iba a resolver el caso, pero se pospuso tras el periodo vacacional que tomó la dependencia, por lo que en tuvo que esperar las dos semanas para continuar.

Tras acudir este lunes a la dependencia, se le mencionó que se tendría que formar de nueva cuenta y esperar a ser citado, lo que generó molestia en el trabajador que demanda el pago de su dinero.

"Me habían dicho que me iban a arreglar, pero no se dio porque se fueron de vacaciones, yo espere, pero ahora que voy que me dicen que no, que tienen que volver a empezar a hacer las cosas, yo lo único que quiero es que me den lo que me corresponde".

Señaló que es una persona que está "al día" que requiere el sueldo que tiene pendiente para cubrir algunos pagos, además del tema del regreso a clases, con dos hijos en edad escolar, por lo que requiere este pago.