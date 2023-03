Denuncian reinstalación de profesor

MONCLOVA., COAHUILA.-Falta de maestros y cobros excesivos denunció la madre de una estudiante del Instituto Universitario Valle de Coahuila, quien aseguró que la directora Katinga Villanueva además reinstaló a un docente que había sido dado de baja del plantel por abrazar a una jovencita.

"El problema es que el esposo de la maestra quien abrazó el año pasado a una estudiante regresó a clases y lo reinstalaron como prefecto lo cual no se me hace una buena decisión, además nos cobran 900 pesos por mes y mil pesos de reinscripción cada semestre y no les brindan ni papel higiénico".

La madre de familia de una estudiante de nivel preparatoria aseguró que actualmente a los estudiantes les falta un maestro de física y otro para sistemas computacionales, materiales que no están siendo impartidas por la falta de docentes.

"No es justo que nosotros como padres de familia hagamos el esfuerzo por realizar los pagos y no tengan maestros, además el de matemáticas apenas les fue instalado debido a que era el esposo de la maestra quien les daba clases y ahora lo pusieron como prefecto".

Comentó que otro de los problemas que enfrentan los estudiantes son el alto costo de los libros que no son más que copias encuadernadas y por las cuales tienen que pagar 2 mil pesos, ya que ni siquiera les permiten que ex. Alumnos les pasen los libros aún y cuando estén bien cuidados y sean los mismos.

"Yo soy madre soltera y no puedo ir muy seguido a la escuela, pero pedí permiso en mi trabajo para ir a hablar con la directora quien le dijo a mi hija que por qué no tomaba agua mi casa para que no se acabara la del garrafón, aun y cuando mi niña está enferma y se lo comprobé con la recepta médica".

También dijo sentirse molesta pues hace unos días les pidieron llevar 8 rollos de papel higiénico por alumno y si no lo llevaban no les permitían presentar exámenes, lo cual también hacen cuando falta una parte de la colegiatura.

"La directora no se presta para hablar y eso dificulta las cosas, pero si estoy muy molesta por todo lo que pasa en la institución, no saco a mi niña porque sería tiempo y dinero perdido, pero sí existen muchas irregularidades y eso ha provocado que en el salón solo queden 6 estudiantes de los 16 que habían inicialmente".