Denuncian vandalismo en campos deportivos

MONCLOVA., COAH.-Deportistas de la liga de fútbol del sector oriente denunciaron los actos vandálicos y la rapiña que gente sin oficio ni beneficio causa en el campo "Palmeras" donde los mismos jugadores han tenido que intervenir para realizar las reparaciones y buscar la forma de componer todo aquello que los vándalos dañan.

El campo que se encuentra ubicado en la calle 7 entre 22 y 20 de la colonia Tierra y Libertad constantemente aparece dañado, pues las personas llegan y retiran el pasto, dañan las porterías e incluso tumban las mallas metálicas, por lo que miembros de los equipos tienen que acudir a realizar la rehabilitación del lugar.

Las personas dieron a conocer que son pocos los rondines de vigilancia que las autoridades encargadas de la seguridad realizan por este sector, razón por la cual los vándalos ingresan al campo y causan una gran cantidad de averías sin que nadie los detenga o los haga pagar los destrozos realizados.

Mencionaron que el campo en mención no tiene no un año de que fue puesto en funcionamiento y aun así los ladrones ingresan sin problemas alguno, retiran el pasto e incluso quitan la malla con la intención de robar la tubería, lo que genera que el campo no esté en optimas condiciones para que se realicen los partidos de futbol.

Vecinos del lugar mencionaron que debido a que el campo permanece abierto y sin vigilancia, amanes de lo ajeno se meten y roban lo que está en el lugar, estos sin que nadie se meta con ellos, pues aseguran tienen miedo de que los ladrones puedan hacerles algo.

Es importante mencionar que hace unos días un par de jóvenes que son parte de la liga acudieron a rehabilitar el espacio, por lo que piden que las autoridades tomen cartas en el asunto y eviten así más daños en el lugar.