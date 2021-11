Denunciará Elvia al Centro de Justicia y Empoderamiento para la Mujer

Por la inactividad, falta de investigación o corrupción por parte de personal del Centro de Justicia y Empoderamiento para la Mujer, Eduardo San Miguel quedó en libertad por lo que se interpondrá una queja ante delitos contra servidores públicos y mientras esto sucede, Elvia Elía Peña argumentó seguir con temor.

Como e recordará, el caso de Elvia Elía se hizo público hace algunos días cuando ella dio a conocer que la autoridad no le hacía caso y que su ex pareja sentimental seguía acechándola física y psicológicamente.

Fue entonces que se dio seguimiento a este caso en el que la denuncia se hizo desde hace tres años, pero esta prescribió, se realizó la audiencia el pasado miércoles, el juez dijo que los hechos ocurridos el 30 de abril del 2018 ya prescribieron el 02 de octubre del presente año, la víctima no puede seguir pidiendo justicia por estos hechos.

"Es una garantía que tiene la defensa el juez resolvió conforme a derecho y tiene mucha capacidad, pero hay que ser claros, fue el Empoderamiento quien tuvo la omisión de no investigar lo preciso", comentó Cesar García Diosdado quien recientemente fue contratado por la víctima.

Mencionó que no podía dar nombre de la gente que actuó de mala fe dentro del CJEM por el principio de presunción de inocencia que es un trato procesal aun cuando se trata de servidores públicos.

Presentarán una queja administrativa e iniciarán investigación para ver porque motivos no realizaron su trabajo, mencionó que esto martiriza a la víctima porque sufrió hechos violentos en tres ocasiones diferentes.

Explicaron que en lugar de avocarse a esclarecer estos hechos se tendrá que iniciar otra investigación para ver sí hay actos de corrupción, incompetencia o negligencia que están vetados para todos los Ministerio Públicos.

Dijo que no se acredita la violencia porque existe ausencia de peritaje u opinión técnica en materia de psicología, cuando una persona se presenta al CJEM es de las primeras cosas que se hacen

Se le retiró el brazalete electrónico, la medida cautelar solo fue durante el plazo constitucional.

"Necesitamos aprobar datos de prueba, los que se tienen ya no valen porque se acreditaron medidas de protección y se había realizado prorroga, hay que buscar pruebas registros, llamadas, mensajes de texto, hacer nuevas denuncias o investigar los hechos de marzo del 2019 y octubre del 2021", comentó.

Por su parte del victima dijo que teme por su vida, por las nuevas agresiones, esto no ha terminado y aseguró que seguirá hasta el final.

"Van dos ocasiones que me sigue en la moto hasta mi casa, he hablado a mi hijo que me abra el portón porque me iban siguiendo, hasta puse cámaras en mi casa, él me dijo que tenía poder, dijo que me puedo matar cuando él quiera y que no iba a descansar hasta verme muerta porque yo le estorbo", comentó.

Señaló que su ex pareja pretende quedarse con la casa, con el negocio, dijo que él está rehaciendo su vida, está en una situación en donde la mujer le exige, desgraciadamente por eso me ataca a mí por eso tiene mucho miedo.

"Hago responsable al CJEM porque hace 3 años acudió a entregar su papelería y nunca le hicieron caso, por eso tuvo que azar la voz para que la gente se diera cuenta, sí algo me llega a para ellos son los responsables, sé que algo me va a pasar, yo lo sé", comentó.