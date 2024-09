Denunciarán a kínder por abuso a hermanos

Padres de familia de los menores que fueron víctimas de abuso por parte de sus compañeros en el Jardín de Niños Federico Froebel, interpondrán una denuncia formal ante el Ministerio Público en contra de las autoridades y directivos del plantel, por la omisión que se dio en el caso.

Pablo Ayala y Danae Zapata, padres de los menos de 6 años y 4 años que fueron agredidos físicamente en el plantel, señalaron que preparan junto con su abogada la demanda que se interpondrá por la vía penal y civil, para proceder legalmente por la falta de atención de las autoridades.

La demanda está dirigida a las autoridades de la PRONNIF, Secretaría de Educación, por no dar atención de manera inmediata a la denuncia que ellos presentaron el 11 de junio, y no tomar acciones sobre el caso de abuso.

Así mismo se actuará en contra de la directora y Elva Regina Sánchez y la Supervisora de la Zona Escolar Mayra Oropeza, quienes lejos de atender la situación, se señaló que se re-victimizó a los menores, exponiéndolos y ocasionando burlas y acoso por parte del resto de los niños y padres.

La demanda se interpondrá esta semana, con la finalidad de que se sancione a quien haya incurrido en algún error u omisión, así como se pedirá que se cubran los gastos de atención psicológica de los menores, además de que se brinde atención a los tres niños señalados por el abuso.

Pablo Ayala, padre de los dos menores negó las declaraciones de la Subprocuradora de la PRONNIF, Martha Herrera, quien dijo que se oponía a la revisión de los pequeños y que se realizara la investigación, en donde mencionó que la dependencia después de dos meses y medio quiere entrevistar a los menores para saber lo que sucedió, volviéndolos a hacer que revivan eso.

"La PRONNIF no atendió el caso hasta ahora casi dos meses y medio desde que se puso la queja, ahora le preguntamos cual es la atención que se les va a dar y nos dicen que nada más quieren entrevistarlos para ver qué es lo que pasó, es hacer que recuerden y re victimizarlos por lo que no estamos de acuerdo, los niños ya llevan tratamiento psicológico y llevan un avance y no queremos que recaigan".

Así mismo indicó que han analizado la posibilidad de cambiar a su hijo de escuela, pero señalan que no lo han hecho, porque representantes de la Secretaría de Educación le han dicho que, al hacerlo, darían por concluido el caso y no