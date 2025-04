Desaceleró producción la industria automotriz

Empresas del ramo metalmecánico que utilizan acero para sus procesos de producción como Gunderson y Trinity, se ven impactados con la aplicación de aranceles al acero que mantiene vigente el Gobierno de Estados Unidos, que de mantenerse afectaría las fuentes de empleo en la región.

A pesar de que México no se vio afectado con la aplicación de aranceles recíprocos por parte de Estados Unidos y se protegió a los productos que están dentro del T-MEC, se mantiene el impacto en diversos sectores como la industria del acero, aluminio y el sector automotriz, a los que se les aplicarán aranceles.

Con esta medida se establece que se cobrará el 25 por ciento de aranceles a los productos que cuenten con acero fabricado en otro país, lo que obliga a las empresas a comprar acero en EU, pero este es insuficiente para abastecer a las empresas.

Carlos Mata López Dirigente de la CTM Monclova señaló que aún no se define la situación y están en espera del resultado de las negociaciones que se llevan a cabo por un lado por parte del Gobierno Federal con el Gobierno de Estados Unidos y por el otro las empresas con sus clientes.

Por el momento existe una desaceleración en los procesos de producción de las empresas, ya que la mayoría de las empresas se preparó y realizó un "colchón" antes de que entraran en vigor los aranceles, por lo cuentan con producto, lo que les permite bajar los niveles en lo que se define la situación.

Algunas empresas disminuyeron sus niveles de producción, otras han parado y otros casos se concentran para realizar retrabajos de partes que tenían algún defecto, con el objetivo de que estén listos para cuando se defina la situación.

Señaló que por el momento no se tiene un efecto, pero este se verá dentro de unos dos o tres meses, donde las empresas comenzarán con acciones para soportar la carga impositiva que se aplicara, en donde se podría dar recorte de personal.

Por el momento no se han afectado las fuentes de empleo, por dijo que no pude garantizar que se mantendrán en caso de continuar esta medida, con la que los pedidos pueden ir a la baja.

"No la puedo garantizar, estamos haciendo todos los esfuerzos porque la gente continúe laborando, vamos a pensar que no se logre nada con los aranceles. ¿Qué va a pasar? Pues las empresas tendrán que comprar acero americano, si hay acero podemos tener mucho trabajo, pero ¿si no hay acero americano?, pero eso yo no garantizo", indicó.