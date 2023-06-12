Desaíran marcha obreros

Mínima respuesta a la convocatoria que se realizó para la marcha del día de ayer, en donde fueron pocas personas las que acudieron al monumento del Ave Fénix para alzar la voz por la falta de pagos de AHMSA.

Petra Vargas, quien convocó a esta marcha ciudadana, donde se llamó tanto a trabajadores, familias de los trabajadores, comerciantes y autoridades, lamentó que las personas tan sólo se quejen a través de redes sociales, pero no se tiene respuesta al momento de realizar este tipo de movimientos.

El objetivo de la marcha era que las autoridades voltearan a ver, que se ejerciera presión a la empresa para que cumpla con los pagos a los trabajadores, pero también a ls autoridades para que ayuden a agilizar el proceso de venta.

Fueron pocas las personas que acudieron al llamado, la mayoría trabajadores y ex obreros que simpatizan con el Sindicato Minero, sin embargo se dijo que el movimiento esta fuera de cualquier índole política.

“Es un tema que nos afecta a todos, porque se ha afectado la economía, no hay circulante, no hay dinero, por lo que es un tema que no le compete nada más a los obreros, sino a los comerciantes, a todos en general”.

Señaló que a pesar de la poca respuesta que se tuvo este fin de semana, se insistirá para que la población se sume y deje de ser apática al problema que existe en la empresa y afecta la región.