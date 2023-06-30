Desairan obreros convocatoria

Con una asistencia de al menos 30 trabajadores de Altos Hornos de México, acordaron buscar la legitimación del contrato colectivo, y quien tenga la legitimidad se presente ante ellos para votar a favor.

Luego de que fuera poca la convocatoria por parte de los obreros de AHMSA y quienes contemplaban ejercer otro tipo de acciones para presionar a la acerera y pagara los adeudos, optaron por solo informar que buscaran la legitimación de su contrato.

“Lo que nos interesa es la legitimación, se puede decir que es el circulo que debemos cerrar para que realmente nuestro derechos se nos sigan respetando, el contrato colectivo si no se legitima no tiene valor” mencionó.

Explico que quien tenga el derecho de legitimar que lo haga no importa si es el Minero o el Democrático, y si no se legitima se pierde todo y se harán contratos individuales.

“Porque la empresa sigue jugando con nosotros, que no hay dinero, pero que no nos digan que hay inversionistas, porque ni siquiera nos los han presentado, solo están mintiendo, ahorita lo más importante es la legitimación, eso ayudara a que nuestro contrato este vigente” Mencionó.

SUMAN 9 SEMANAS SIN PAGO

Suman nueve semanas que obreros sindicalizados no reciben su pago salarial, situación que mantiene a todos los trabajadores preocupados por el destino que pueda tomar la acerera, al momento se sienten desamparados porque no existen quien les dé a conocer información fidedigna.