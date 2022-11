Se cumplieron 13 años desde que la familia de Héctor Rangel Ortiz lo vio por última vez, un joven queretano que desapareció en Monclova el 10 de noviembre del 2009, desde entonces no han parado de buscarlo y orar por que regrese con ellos.

Irene Lugo, Milton Aguilar y Héctor Rangel salieron del estado de Querétaro hacia Monclova para vender un vehículo, de eso han pasado días, semanas, meses y años.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos acredita que los tres jóvenes, fueron desaparecidos por elementos de la policía municipal de Monclova, pero los presuntos responsables, hasta la fecha, no han sido identificados.

Ayer 10 de noviembre, su padre publicó a través de la página de Facebook "Buscando a Héctor Rángel Ortiz" lo siguiente: "Hijo mío, la garganta se me hace un nudo. Yo no pierdo la esperanza de volverte a ver, tu madre ya partió hijo mío, de éste mundo, pero seguimos aquí, tus hermanos y los niños, todos buscándote Héctor. No pierdo la esperanza de encontrarte hijito. Dios te cuide y te bendiga hijo mío, de todo mal"

El afligido padre de familia, señaló que es su fuerza y, no para de orar por él y por quienes se lo llevaron y confió que pronto sabrán de él.

Así mismo, su hermana también le dedicó unas palabras a través de la red social, donde menciona que ver llorar a su papá le parte el alma, y que seguido escucho las canciones que le gustaban. El 10 de noviembre ella y Héctor estaban comiendo una torta, sin saber que iba a ser la última vez que lo viera.

"El pedirme llevarlo al panteón a ver a su esposa, ver las fotos de Héctor y decirme, ay Dios mío qué hicimos hija, porque nos ha golpeado así la vida. No encuentro palabras para expresar el dolor tan profundo y grande que siento en mi corazón, el nudo en mi garganta, ruedan y ruedan las lágrimas hijo, cuánto me has dolido Héctor, cuánto me ha pesado tu desaparición hijo, no hay día que no pida por ti y mi madre, que barbaridad este dolor es indescriptible, duele como el primer día"

Continúa la recompensa de los 3 millones de pesos para quienes den información real del paradero de Héctor y ruegan a la población a que les informen donde está pues toda la familia necesita cerrar el dolor y continuar.

"La vida nos ha golpeado y mucho, pero seguimos resistiendo y luchando como nos enseñaron mi Papá y mi Mamá, tu eres un guerrero de Dios, un niño fuerte, sereno, inteligente hijo, no sé cómo estés o si no estás, pero si estás y si te leen mis palabras, te mando todo mi amor, aguanta Héctor, aguanta hijo, yo solo le pido a Dios me de fuerza para seguir buscándote, traerte a casa y devolverte tu vida"