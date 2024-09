Desconfía en transparencia del proceso

Trabajadores del Poder Judicial desconfían de la transparencia del proceso para elegir a los jueces, magistrados y ministros, al condicionarles el pago de su indemnización a desistir de participar por un cargo.

La Juez del Juzgado Cuarto de Distrito María Inés Hernández Contreras, informó que tras la publicación de la Reforma al Poder Judicial existen muchas inconsistencias, que generan dudas sobre su aplicación.

Son situaciones que se van a ir resolviendo sobre la marcha, pero que no deja en claro como se implementará dicha reforma y como se realizará la sustitución de los representantes del Poder Judicial.

En el caso de las votaciones o postulación de perfiles, dudan que sea de forma transparente, al contrario, consideran que se tiene una designación predeterminada de quienes ocuparan los cargos.

Dentro del proceso se estableció una indemnización para la destitución de jueces que están en funciones, la cual se otorga bajo la condición de que declinen participar en busca de un cargo.

Señaló que caso de que no declinen su intención de participar en el proceso, no recibirán su indemnización y existe la posibilidad de que no sean elegidos dentro de la terna en busca de un cargo.

"Tenemos la posibilidad de decir que si queremos participar, entonces nos envían dentro de la lista como participantes y tendríamos que esperar a ver si es que salimos seleccionados en la tómbola"

"Puede ser que yo diga yo sí quiero participar, no declino, pierdo mi indemnización, pero en la tómbola no salga y me quedo sin trabajo para el próximo año y sin indemnización", indicó.

Mencionó que aún están en espera de que avance el recurso de amparo que se presentó y se de marcha atrás a la reforma, sin embargo reconoció que ya avanza y se inició el proceso de elección en el INE.