Desconocen si se extenderá regularización

No existe información de que el decreto de regularización de autos extranjeros se pueda extender el próximo año, por lo que es necesario que los conductores aprovechen y que realicen el proceso en el mes de diciembre, en donde todavía se tienen citas disponibles para el trámite.

Alejandro Pérez Hernández, Coordinador del Modulo del REPUVE indicó que no existe información oficial de que se extienda el proceso durante el 2023, el decreto vence el 31 de diciembre.

Es por eso que exhortó a la población para realizar el trámite y aprovechar la derrama económica que se registra al cierre del año con el pago de ahorro y aguinaldos en las empresas.

Comentó que aún no se abren las fechas para el registro del 19 al 31 de diciembre, por lo que llamó a la población a estar atentos para tramitar su cita, una vez que se habilite la página.

Se espera que a partir de la próxima semana se incremente la demanda de los tramites, una vez que se vea reflejado el pago de prestaciones de fin de año a trabajadores en las empresas, ya que muchos están esperando este recurso para concretar el pago para su regularización.

“La gente ha respondido muy rápido, pero alguna gente lo que ha querido es lograr la cita, esperando la derrama de aguinaldo para hacer sus pagos, esperamos que a partir de la otra semana se nos venga la carga de trabajo, al contar con el recurso para realizar los pagos”.

Hasta el momento se han realizado cerca de 4 mil 850 trámites en el módulo ubicado en el Aeropuerto Internacional “Venustiano Carranza”, esperan cerrar el año con poco más de 5 mil vehículos.

El representante del módulo dijo que todavía no se informa si suspenderán actividades algunos días en el mes de diciembre, pero en caso de darse algunos días se informará a la ciudadanía.