Desesperado denuncia maltrato a sus hijas

Un desesperado padre de familia denunció la falta de cuidado y atención que presuntamente viven sus hijas de 7 y 5 años de edad, quienes aunque están bajo el cuidado de su expareja, ella no les brinda el amor y el respeto que merecen, pues las trae sucias, mal comidas y permite que se las lleven a hurgar en la basura para recolectar botellas plásticas.

Jaime Aguilar Mendoza es el padre de familia quien solicitó el apoyo de las autoridades para pelear la patria potestad de sus pequeñas, asegurando que aunque le da mil 300 pesos por semana a su ex. mujer para que les brinde alimentación y cuidado, ella no las atiende, pues tiene pues es joven y prefiere salir con sus amigos que cuidarlas.

Dijo que acudió a la Procuraduría de los Niños, Niñas y Familia a denunciar el caso el pasado miércoles, llevando a sus dos pequeñas hijas, quienes se encontraban sucias de pies a cabeza, además aseguró se las entregaron sucias y sin alimentase, incluso recalcó que una de ellas debe pesar 24 kilos y solo pesa 20 por lo que las llevó a las autoridades para que tomaran conocimiento de estos hechos.

El afectado dijo que su ex pareja tiene a sus hijas viviendo en la colonia Primero de Mayo, donde permite que su mamá las lleve a recolectar botellas de pet en los contenedores de basura, situación que le provocó a una de las pequeñas una infección en la boca que puede detonar en un cáncer según la información preliminar que le dio un médico.

"Quiero tener conmigo a mis hijas, yo las llevé antier a la PRONNIF y ahí vieron en qué estado las tenían, nos citaron a ambos el jueves y nos interrogaron pero al pedirle a mi ex. pareja que firmara una documentación, esta se salió con ellas y no habíamos dado con su paradero, por eso quiero que mis pequeñas se queden conmigo".

Aguilar Mendoza explicó que él no ha tenido un contacto con su ex. mujer debido a que no quiere que después lo vaya a acusar de hostigamiento, o de cualquier otra cosa, pues quiere recibir a sus pequeñas para darles el cariño y la atención que ellas se merecen, pues aunque él trabaja en el mantenimiento de grúas aéreas, está dispuesto a darles el tiempo y el amor que ambas pequeñas necesitan.