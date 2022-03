Desisten mujeres de denuncias en el CJEM

El 90% de las mujeres que denuncian algún tipo de violencia en el Centro de Justicia y Empoderamiento para la Mujer, desisten de continuar con el proceso, señaló Deyanira Nájera Muñoz; coordinadora regional de la dependencia.

Comentó que no siempre son agresiones por parte de la pareja, a veces es por parte del hijo, el padre u otro familiar, en el CJEM se continúa con un número promedio al que siempre se ha atendido 15 20 y 25 mujeres a diario entre nuevas y las que van a darle continuidad a su proceso, pero muchas de ellas finalmente desisten.

Es la violencia psicológica la que más presentan, pero hay más casos de violencia fisca y psicológica, la directora comentó que no se deja de advertir que pudiera hacer otro tipo de violencia, pero están dentro de una situación económica, patrimonial o sexual y que son situaciones que viven desde años atrás a través de saber y tener más información y acudir a reportar, se trabaja en fomentar la cultura de la denuncia.

"El 90% de las mujeres desisten de continuar con sus trámites, hay muchos sectores lo económico, las presiones familiares, el miedo, la vergüenza y el apego emocional que existe a la pareja", comentó.

Algunas de las estrategias que se implementan para que no desistan es hacerles saber que no están solas, que existen dependencias, refugios para brindarles protección si no tiene red de apoyo.