Desmiente hermana de José Eduardo que el joven haya despertado; continúa en terapia

Contrario a lo que fue informado previamente por la señora Rosa Elena, tía de José Eduardo, la hermana del joven estudiante ha salido a desmentir públicamente que el muchacho haya despertado del coma.

A través de un video difundido en redes sociales, Damaris Méndez aclaró que su hermano permanece internado en terapia intensiva y no ha abierto los ojos desde su ingreso al hospital.

"Mi hermano no ha despertado. Aún el día de ayer lo llevamos a la Clínica 21 porque le iban a hacer una tomografía para valorar si había muerte cerebral, pero no, él sigue dormido, no ha abierto sus ojos", expresó visiblemente afectada.

La joven pidió a la ciudadanía no difundir información falsa y ayudar a compartir únicamente publicaciones verificadas sobre el estado de salud de su hermano.

Damaris también explicó que el equipo médico apenas comenzará a reducir la sedación para observar alguna posible reacción del paciente, sin embargo, recalcó que hasta el momento José Eduardo no ha mostrado signos de conciencia