Desmienten llegada de recursos a AHMSA

Fuentes allegadas a la empresa Altos Hornos de México desmienten un mensaje que circula a través de redes sociales y en grupos de WhatsApp de obreros, que el recurso de los 200 millones de dólares ya se había depositado, sin embargo es falso.

En un mensaje dirigido a los trabajadores de AHMSA circulo el siguiente párrafo: “Hola muchachos, me acaban de informar que ya se depositaron los 200 millones del fideicomiso, vamos a esperar las noticias oficiales de AHMSA y a seguir rezando para que esto resurja pronto. Solo se está en espera que los revise y libere el gobierno muy posiblemente haya pago de nómina este día 15 ojala así sea.”

Cabe recordar que desde el pasado primero de marzo del año en curso se firmó un documento y en el que contempla la dotación inicial de 200 millones de dólares como capital de trabajo, para normalizar las obligaciones laborales y las operaciones tanto en las plantas siderúrgicas como en las minas, con el fin de regresar a la compañía los ingresos propios en momentos en que los precios del acero en el mercado mundial están en recuperación.

De ese monto global, los primeros 50 millones de dólares deberían ser recibidos en el curso de los próximos 15 días del mes de marzo y los 150 millones restantes antes del 15 de mayo del presente año, sin embargo nada de esto ocurrió.

Así mismo a través de un boletín de fecha en marzo también se detallaba que entre las ofertas presentadas por diferentes interesados nacionales y extranjeros, la decisión del Consejo de Administración, encabezado en ese entonces por Alonso Ancira, fue elegir aquella que garantizara las mejores perspectivas de continuidad para la empresa, en beneficio de sus trabajadores y de las comunidades regionales, lo que está asegurado por el grupo de inversionistas seleccionado.