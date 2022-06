Desmienten madres versión de guardería

Desmienten que la guardería Florencia haya atendido quejas de las mamás, la señora Rubí indicó que la denuncia no solo fue interpuesta hacia la maestra Monse, sino también hacia la directora y la institución.

La madre de familia señaló a la docente Monse de haber agredido físicamente a su hijo de 3 años de edad, al amarrarlo de pies y manos usando una cinta. El centro de educación inicial no dudó en dar respuesta, siendo Fernando Aguilar quien comentara que siempre se le dio la atención a Rubí y que la denuncia no había sido en contra de ellos.

"En ningún momento me dieron atención o apoyo, desde el primer día que yo hablé con ellos reclamando el caso, no se han comunicado conmigo para nada. Y no es cierto lo que dicen, la denuncia es hacia la maestra, la directora Lili Arreola y la guardería".

Señaló que la directora es responsable ya que muchas veces se le dijo cada problema y detalle que tuvo, así como otras mamás externaron sus preocupaciones, pero no le prestó atención y jamás tomó cartas en el asunto.

"Yo estoy tratando de llevar a mis hijos con un psicólogo para que los atienda luego de lo que pasó", dijo Rubí, además de asesorarse para seguir el caso mediante la vía legal.

"Si se han acercado mamás, no es una ni dos, son varias las que tuvieron experiencias con la maestra y la directora tampoco hizo nada, decía que no tenía forma de ver las cámaras".