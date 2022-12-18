Desobligados 19% de papás

El 19 por ciento de los deudores alimentarios morosos se encuentra en Monclova, del cual 21 son hombres y 2 son mujeres, según datos del Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos de Coahuila.

De acuerdo con Tribunal de Justicia de Coahuila, la entidad cuenta con un registro de 128 deudores alimentarios morosos, es decir que no han están al corriente con el pago de la pensión alimenticia, acordada cuando se divorciaron de sus parejas y que fueron denunciados.

Entre los datos del Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos de Coahuila, destaca que de los 128 que no están al corriente con sus pensiones alimenticias, 18 son mujeres, es decir el 14 por ciento, mientras que 110 son hombres que representan el 86 por ciento.

Del total de los deudores alimentarios de Coahuila, 23, es decir el 19 por ciento son de Monclova, de los cuales 21 son hombres y dos mujeres, revela la página oficial del Tribunal de Justicia de Coahuila.

Cabe señalar que este registro solo informa los casos en los que las acreedoras o acreedores reportan el incumplimiento de pago ante el Juzgado Familiar correspondiente, por lo que existen muchos más de deudores alimentarios, los cuales no han sido denunciados.

Dicha información se puede encontrar en la página www.pjecz.gob.mx/consultas/redam por distrito judicial de la entidad: Acuña, Región Carbonífera, Monclova, Parras de la Fuente, del Río Grande (Piedras Negras), Saltillo, San Pedro de las Colonias, Torreón, Órganos Especializados, Pleno del Tribunal Constitucional, Pleno del Tribunal Superior de Justicia, Salas y Tribunales Distritales.