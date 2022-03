Desorganización en pago de pensión

Gran alboroto se presentó al exterior del Banco Bienestar por parte de adultos mayores que peleaban entre ellos para ser atendidos y cobrar la pensión que les otorga el Gobierno Federal, algo que ocurre frecuentemente ante la falta de organización y la poca capacidad del establecimiento.

Muchos de los adultos mayores tuvieron que esperar durante horas poder cobrar su pensión, pero una vez más la mala organización alteró los ánimos de los presentes que pelaban para que nadie se metiera a la fila.

Guadalupe Guerra acudió al lugar desde las 6:00 AM era casi la 1:00 PM y todavía no la atendían, tenía hambre, estaba cansada y no podía irse a su casa pues solo hasta el viernes tiene oportunidad para cobrar.

En eso se metió una mujer y empezaron a discutir, hasta que salió personal del banco y les dijeron que sí seguían peleando iban a cerrar el establecimiento y no pagarían a la gente hasta otro día.

María de la Luz Rodríguez, venía desde Piedras Negras porque allá no hay Banco Bienestar, la tarjeta se bloqueó y marcó al teléfono que venía en la tarjeta, le dijeron que tenía que acudir a otra ciudad a un banco porque era el único lugar donde la podían atender, pero no la dejaban entrar.

"Me dijeron desde temprano que era una fila para aclaraciones y otra fila para cobrar, entonces me formé en la de aclaraciones y ahora que sigo, la gente que va a cobrar se ponga en la puerta y no me deje entrar, yo puedo cobrar allá en cualquier banco pero mi tarjeta se bloqueó", comentó.

María Elena Vásquez Hernández, desde un día antes hizo fila y no alcanzó porque el recurso se terminó, por lo que volvió a ir, pero la fila no avanzaba, temía que salieran y dijeran que ya no había dinero, se sentía desesperada.

Hicieron un llamado a la gente de la Secretaría del Bienestar para que tomen cartas en el asunto pues siempre es el mismo problema debido a la falta de organización y la falta de capacidad dentro del banco.