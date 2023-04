"Despediría AHMSA a 3 mil trabajadores": empresario Raúl Flores

Altos Hornos de México (AHMSA) tardaría más de 2 años en volver a producir las 400 mil toneladas de acero, estimó el empresario Raúl Flores González, quien además dijo que la empresa podría despedir alrededor de 3 mil de personal sindicalizado como de confianza.

Señaló que se siguen perdiendo empleos, van 2 mil 500 y seguirá de esta forma ya que al entrar los nuevos dueños e inversionistas, lo más probable es que quiten a muchos personal pues la producción no podrá ser la misma.

"Se requiere mucho esfuerzo y mucho dinero para poder hacer que Altos Hornos regrese a una producción de 400 mil toneladas mensuales, hace tres meses cuando aún estaba produciendo la cantidad era de 120 mil tonelada por mes, lo cual no es factible para que una empresa pueda salir adelante".

El empresario externó que se requiere de una importante suma de inversión para poder lograr tener una producción que le de empleo a la mayor parte de las personas que trabajan para la empresa acerera.

"No tenemos carbón, no tenemos mineral de fierro, no tenemos coquizadora ya no existe y se están cayendo los hornos y en la Planta uno hay 65 hornos que están produciendo 300 toneladas diarias, y aunque si van a tener para echar a volar el Alto Horno, es muy difícil que pueda regresar a la anterior producción".

En su experiencia, dijo que estima que la empresa despida a 3 mil personas, entre trabajadores sindicalizados y de confianza, por la baja producción.

"Tienes que buscar productividad como todas las empresas del mundo, por ejemplo uno en Lázaro Cárdenas donde con 3 mil empleados producen 6 millones de toneladas al año y aquí son casi 6 mil para 4 millones al año, el doble de costo para producir poco".