Despide AHMSA a personal con otro empleo

Surge incertidumbre entre el personal de Altos Hornos de México, esto ante las supuestas bajas que realiza la empresa, de trabajadores que se incluyeron en otro empleo y cuentan con otro registro patronal.

Lo anterior se dio, luego de que el día de ayer comenzaran a circular mensajes a través de Whatsapp, en el que algunos trabajadores informan que fueron notificados por superiores sobre su baja.

"Compañeros buenas noches, solo para pasar el dato, me acaba de hablar mi jefe de área para avisarme que me dieron de baja por estar dado de alta en otra empresa, que solo esperará la llamada de Recursos Humanos para ver que procede".

A este mensaje se le agrega que la empresa contemple el cierre de algunos departamentos, por lo que se dará de baja al personal de áreas como Placa, Laminadoras en Frío y Molino Steckel.

"Me comento también que van para afuera 4 líneas que son placa, frío 1, frio 2 y steckel, esten o no estén dados de alta, que no sabe si es estrategia para salir por partes o parejo todos, pero por lo pronto van para afuera los que estén cotizando en otros lados para que estén enterados yo estaba planta 1 en embarques rollo caliente", se lee en el mensaje del obrero que fue dado de baja.

Esta medida aplica únicamente para personal de confianza, donde la mayoría se encuentra laborando en otras empresas, lo que genera una gran incertidumbre.

A pesar de que la información no fue corroborada de manera oficial, se inició con la baja de algunos trabajadores, incluso se filtraron listados de algunos empleados que han sido dados de baja.