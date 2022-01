¿Después de cuántos días ya no contagio Ómicron y cuántos días debo permanecer aislado?

La pandemia de coronavirus sigue azotando al mundo, con una cuarta ola que ha resultado muy contagiosa gracias a la llegada de la variante Ómicron.

Es por ello que debes estar muy atento a la aparición de cualquier síntoma o situación que pudiera hacerte pensar que estás infectado. En MARCA Claro te ofrecemos toda la información que debes tomar en cuenta.

¿A los cuántos días ya no se contagia el Ómicron?

Como no hay nada exacto, algunos estudios aseguran que bastarán 7 días después de haber arrancado los síntomas. En ese periodo la mayoría de las personas ya no contagiarán a nadie, siempre y cuando los síntomas hayan desaparecido o hayan mejorado.

¿Cuántos días se necesitan para recuperarse de la variante Ómicron de Covid-19?

Lo que recomiendan los especialistas es cumplir el periodo de aislamiento de 7 días, en los que la persona contagiada debe descansar, alimentarse de la mejor manera y tomar abundantes líquidos para recuperarse de la variante Ómicron de COVID-19. Siguiendo las indicaciones serán pocos los días para recuperarse, incluso ya se habla de cinco días nada más. Eso sí, hay que tomar en cuenta que cada persona es diferente y esto puede variar.

¿Cuáles son los síntomas de Ómicron?

Los síntomas más comunes de esta variante son los siguientes:

Dolor de cabeza.

Dolor de garganta.

Dolor muscular.

Fatiga extrema.

Fiebre.

Ritmo cardiaco elevado.

Tos

Sudoraciones nocturnas.

¿Cuántos días se debe aislar una persona con COVID-19?

Desde que inició la pandemia en marzo del 2020 se estimó que el periodo de incubación del virus oscila entre 1 y 14 días, con un promedio de cinco días. Se recomienda que las personas entren en cuarentena, siendo el día 0 en el momento en el que comenzaron los síntomas, de ahí en adelante hoy se recomienda que guarden confinamiento entre 7 y 10 días.

¿Puedo contagiarme de una persona sin síntomas?

La respuesta es sí. El hecho de que una persona infectada no presente síntomas no quiere decir que no puede contagiar.

¿Cuánto tiempo puede sobrevivir el virus causante del COVID-19 en superficies?

En objetos de plástico el virus puede sobrevivir hasta 72 horas, en el cartón podría estar hasta 24 horas, mientras que en la tela podría hacerlo por 48 horas. Con información de Redacción Marca Claro