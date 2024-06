Destaca Alumno de Escobedo en Olimpiada del Conocimiento

En la comunidad de Agua de la Herradura, perteneciente al Municipio de Escobedo, Coahuila, un alumno de la escuela Adolfo López Mateos ha logrado un destacado desempeño en la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2024, avanzando a la etapa estatal. La comunidad, con una población de 175 habitantes, se ubica a 10 kilómetros del entronque de Hermanas.

La escuela Adolfo López Mateos, integrada en la Zona Escolar 230 bajo la jefatura de sector de San Buenaventura, cuenta con dos docentes : la Maestra Elena Villanueva Torres, responsable de los alumnos de primero, segundo y tercer grado, y el Profesor Roberto Rodríguez Montelongo, encargado de los alumnos de cuarto, quinto y sexto grado. Este año, de los 20 estudiantes a su cargo, ocho finalizarán su educación primaria.

Entre ellos destaca Luis Roberto Espinoza Agüero, quien gracias a su sobresaliente desempeño en el examen, ha obtenido su pase a la etapa estatal de la Olimpiada del Conocimiento Infantil, que se celebrará el próximo 11 de junio.

Luis Roberto, un joven apasionado por las matemáticas, encuentra en esta disciplina un reto constante que le motiva a buscar respuestas y soluciones. Su aspiración es convertirse en un profesionista para poder apoyar a su familia y mejorar su calidad de vida. "Me gusta mucho estudiar porque sé que esta es la manera de superarme y salir adelante, obtener lo que he soñado y demostrar que vivir en una comunidad rural o pertenecer a una familia de bajos recursos no es una limitación para ser alguien en la vida. La clave es el estudio", comentó el joven estudiante.