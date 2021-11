Destrabarán certificados de vacunas

Ofrece Secretaría del Bienestar a las empresas ayudar a obtener los certificados de vacunación de aspirantes a contratar, tras señalamiento de la CTM del obstáculo a la colocación por falta del documento.

La delegada de la Secretaría del Bienestar, reconoció que por alguna situación a las personas se les dificulta obtener el certificado, por ello, abrieron la atención para auxiliar a la población y a las empresas.

Precisó que sólo una empresa les ha pedido su intervención para obtener los certificados y se le está atendiendo.

"Sólo una empresa nos ha solicitado el apoyo, creo que es Freightcar, es una lista que no llega a 30 personas, pero no me ha pasado el CURP, hablé con la persona de Recursos Humanos por mensaje, le dije que mandara los CURP y les damos solución como empresa, porque tenemos esa facilidad", abundó.

A principios de la semana, el pasado 22 de noviembre, el dirigente de la CTM, Jorge Carlos Mata, externó que el certificado de vacunación era un obstáculo para que un 40 por ciento de solicitantes aprobados no puedan entrar a trabajar a las empresas.

La delegada argumentó que hay muchas personas que cuando se registraron en la plataforma de "mi vacuna" no registraron correo, teléfono o pusieron teléfono de casa, así que no hay manera de tramitar el certificado y deben hacer una aclaración de datos en el mismo portal, siguiendo los pasos que se indican.

Agregó que la información y comprobante de la primera y segunda dosis es responsabilidad de los ciudadanos, ya que ellos mismos son quienes deben anotar los datos del biológico y demás en sus hojas donde se quedan con el original.

Si por alguna razón no tienen registrada una dosis de la vacuna contra covid-19, insistió, pronto volverán a abrir los módulos de atención para atender esa situación y, en el caso de las empresas, pueden comunicarse con ella, vía whatsapp, pues están dentro de la "Ruta Empresarial" donde a compañías y comercios les brindan atención ágil por ser el sector productivo.