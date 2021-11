Detectan cáncer de mama en embarazada

Con tan solo 24 años Nohemí García García enfrenta una dura batalla contra el cáncer de mama que hace unos días le fue diagnosticado, el cual es fase 3 por lo que requiere del apoyo de la población para salir adelante, ya que la joven madre de familia está embarazada y tiene dos hijos más a quien debe proveerles alimento y vestido mientras ella inicias su tratamiento de quimioterapia.

Aunque ya se logró incorporarla al seguro social, Nohemí está por enfrentar una dura batalla contra el cáncer que enfrenta, además de que está embarazada y tiene seis meses de gestación, por lo que la atención debe ser de primer nivel, atención que no es económica y mucho menos cubre los gastos de su madre, quien la acompañará en esta difícil situación.

Nohemí dice que ella confía en dios, su esposo trabaja arduamente para que a sus hijos no les falte nada, pero no pensaban que estarían en una situación tan fuerte, pues en el mes de febrero ella se tocó una bolita en uno de los senos y no le tomó importancia pues estaba lactando, sin embargo al no disminuirle de tamaño hace un mes fue sometida a unos estudios que revelaron que tenía cáncer en grado 3, el cual es muy grave.

"Buscamos ayuda, somos de bajos recursos y aunque ya tengo seguro, comenzare quimioterapias en Monterrey a donde mi mamá me va a acompañar, pero no tenemos dinero para sus gastos y yo no puedo quedarme sola porque estoy embarazada, por ello pido que la gente se ponga la mano en el corazón y nos ayuden a enfrentar esta enfermedad".

Fue desde su casa ubicada en la calle Josefa Ortiz de Domínguez número 1613 del fraccionamiento Aguilar, que la joven madre de familia invitó a la comunidad a unirse con ellas en oración para que todo les salga bien y apoyarlas con recursos económicos para costear su enfermedad, pues al ser enviadas a Monterrey desconocen si algún gasto de estudios o médicos correrá por su cuenta.

"Sé que mi situación es muy difícil, tengo un pequeño de dos años, una niña de 8 y estoy embarazada de seis meses de otra pequeñita que será la luz de mi vida, si dios me permite tenerla sana, nunca pensé que tendría cáncer y menos embarazada pero sé que voy a salir adelante con la ayuda de mi esposo, mi madre y de dios", concluyó.