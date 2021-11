Detectan Covid en estudiante de FCA

Azucena Tenorio/Monclova.- Detectan un caso positivo de Covid-19 en un alumno de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA), además se tuvo un caso sospechoso de un docente el cual resultó ser una neumonía separada a los síntomas de coronavirus.

Luis Carlos Talamantes Arredondo coordinador de la Unidad Norte destacó que el caso se sacó de proporción ya que no fueron varios los positivos, explicó que solo hay uno de un joven que viajó a Estados Unidos y llegó contagiado a las instalaciones.

"El alumno se encuentra en aislamiento y estamos en espera de que nos traiga el resultado negativo de otra prueba Covid, está bien de salud y siguiendo los protocolos que marca la secretaría. Es el único caso que tenemos hasta el momento en la unidad".

Destacó que a un maestro le dio neumonía ya que estuvo trabajando en el exterior de su hogar y se enfermó de gravedad, pero al realizarse la prueba PCR esta dio negativo al virus. Afortunadamente el docente va saliendo de su padecimiento y podrá reincorporarse a sus actividades de forma normal.

"No hay nada de qué preocuparse, no tuvimos un brote ni nada y siempre hemos estado alineados con la Secretaría de Salud, no podemos descuidarnos".