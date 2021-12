Detectan leucemia en bebé

La pequeña Renata Téllez necesita del apoyo de toda la gente, tiene menos de 2 años de edad y recientemente fue diagnosticada con leucemia, sus padres se encuentran en Monterrey Nuevo León, en donde la pequeña está recibiendo la atención médica, mientras que en Monclova se realizará un evento en su beneficio.

Fue Romelia Sánchez, abuelita de la niña quien pidió el apoyo de la comunidad para asistir a un evento con causa en el restaurante de La Carroña, el próximo 11 de enero en punto de las 8:00 de la noche, donde se contará con la presencia de Ricky Showman, el costo del boleto es de 100 pesos.

Fue en el mes de octubre cuando la pequeña empezó a estar mala y en noviembre le dijeron a sus padres que tenía leucemia, la pequeña estaba descompensada, fue algo que lo notó su abuela porque tenía tres meses que casi no comía, excepto yogurt, gelatina, danonino y mucha fruta, pero comida en sí, no quería nada.

La pequeña se caía constantemente, la llevó con por lo menos 5 pediatras, todos le dijeron que era normal que los niños así dejaban de comer, hasta que la llevó con Ramiro Villarreal que le hizo varios estudios donde se detectó la enfermedad.

Estuvo en el hospital cerca de una semana, hasta que le dieron el pase a Monterrey donde ya va a cumplir dos meses, donde tiene altas y bajas, pero sus padres Patricia Martínez y Edwin Téllez siempre están con la esperanza de que se recupere pronto.

Se avecinan muchos gastos, hace 5 días, le empezó con unas quimioterapias muy fuertes, eso ocasionó que las defensas bajar a cero.

"Está bien pequeña, yo no sé porque le pasó esto, en el seguro le están dando el medicamento pero a veces no hay, mi hija y mi yerno van a buscarlos, estos cuestan mil, 800 pesos, los baratos, pero hay unos muy costosos, la doctora les dijo que de repente se escasea el medicamento y hay que estar preparados con algo porque no se le puede pasar ninguno de los medicamentos", comentó la abuelita.

Es una situación muy dolorosa para la familia, pero confían en que Dios pronto va actuar o mejor dicho Dios está actuando, esperan que la pequeña se pueda recuperar pronto, la gente interesada en realizar donativos o adquirir algún boleto pueden hacerlo al 866 6427582 con Romelia Sánchez.