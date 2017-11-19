Detención arbitraria encabeza las quejas

La detención arbitraria es una de las principales quejas ante la Comisión de Derechos Humanos contra corporaciones policíacas, es por ello que la desaparición del delito de resistencia de particulares ayudará a disminuir este tipo de abusos.

El cuarto visitador de la Comisión de Derechos Humanos David Corrales, comentó que uno de los principales motivos de las quejas que reciben contra las corporaciones policíacas es por detención arbitraria, es por ello que los afectados solicitan su intervención para exigir una explicación pero sobre todo una sanción a los responsables.

Señaló que en las quejas por este motivo se solicita a la corporación policíaca que es señalada un informe donde especifique los argumentos que tuvieron los oficiales para concretar la detención, verificando que muchos de ellos son por el delito de resistencia de particulares.

Aseguró que los elementos argumentaban que al momento de tratar de realizar algunas investigaciones hubo resistencia de las personas a colaborar con las autoridades, es por ello que se concreta la detención.

“Una cosa es oponerse al arresto como los elementos lo argumentaban pero en realidad el delito de resistencia de particulares es oponerse al cumplimiento de un mandato judicial”, reconoció el visitador.

Asimismo, Corrales comentó que en los casos donde los elementos policíacos realizaban la detención utilizando este argumento en el Ministerio Público quedaba libre pues no quedaba acreditado el delito.