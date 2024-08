Detenido deslinde de AHMSA de la Planta de Aguas

Ahmsa sigue con la concesión de la Planta Tratadora de Aguas Negras, mientras el proceso judicial para deslindarla y poder trabajar en ella, hacer un nuevo contrato de luz y concesionarla de nuevo, se suspendió como todo proceso judicial federal.

Así que esta es otro de los perjuicios que se enfrentan ante el problema del paro en el poder judicial federal, señaló el Alcalde Mario Dávila.

El edil dijo que actualmente la planta trabaja entre un 50 a 60% de su capacidad, y gastan 4 millones 250 mil pesos mensuales en mantenerla así.

Mencionó que al menos en esta funcionalidad es como dejarán la Planta Tratadora y será la próxima administración la que decida cómo se dará seguimiento a lo avanzado.

No se ha podido concesionar el funcionamiento de la Planta Tratadora, luego que Ahmsa sigue teniendo la concesión y pues dada la situación de la empresa, no se ha podido disolver, aunado a que tienen un gran adeudo con la CFE por el consumo de energía eléctrica que no cubrieron en su momento.

Por ello, actualmente las autoridades se vieron obligadas a dar funcionamiento al tratamiento de agua con una planta generadora de energía que funciona con el uso de diésel.

El edil aceptó que existe un proceso legal que está en el juzgado federal, pero por obvias razones, por lo que se pasa en estos juzgados, este como muchos otros procesos está suspendido.

Por todo esto, actualmente, es el SIMAS, los municipios de Monclova y Frontera, así como el CEAS quienes están dando sostenimiento a las necesidades de la Planta Tratadora.

Otro de los acuerdos es que participe el gobierno del estado, funcionarios federales y locales para mantenerla de manera funcional como hasta ahora, y no caer en una disfunción que cause problemas de saneamiento a la ciudad.