Detiene acciones contra transporte

De manera temporal se suspenderán las acciones en contra del transporte municipal en los operativos que realiza el Gobierno del Estado, esto en lo que se analiza las opciones para que se regularice su situación.

El día de ayer representantes de las rutas del transporte municipal se reunieron con la titular de la Administración Local de Recaudación de Rentas, para exponer su inconformidad por el retiro de las unidades dentro de estos operativos, en donde hasta el momento han sido 9 las unidades afectadas.

Acuerdan analizar la situación de los transportistas y ver opciones para que se pongan al corriente.

Mauro Saucedo, representante de la Unión de Rutas señaló que se llegó a un acuerdo de suspender de manera temporal los operativos en lo que se analiza la situación, al exponer que si se continúa con estas acciones se realizaría un paro total del transporte, afectando a gran parte de la población.

Se expuso que el transporte municipal no ha incrementado las tarifas para no afectar a la ciudadanía, esto ante la crisis que existe, por lo que se han visto en problemas para cubrir sus pagos, pero el principal punto que se manejó para dar marcha atrás a las acciones en contra del transporte, fue que si se siguen retirando las unidades se pararía totalmente el servicio.

Por su parte Cristina Amezcua González, dijo que se analizará la situación del transporte, una situación que compete directamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), y ver la manera en la que se puedan poner al corriente en los pagos, para evitar el retiro de las unidades.

Señaló que en cuanto al transporte es un proceso que viene desde el pago de permiso del ayuntamiento, el permiso de la SCT, con lo que se comprueba que las unidades están en condiciones físico mecánicas aptas y por último el pago de placas, pero desconocen en qué parte del proceso se tengan problemas.

Amezcua González señaló que el igual que los vehículos particulares y la mayoría de los del transporte público, los concesionarios deben cubrir sus pagos y contar con su papelería en regla.

El día de hoy los transportistas acudirán a la ciudad de Saltillo a la SCT para conocer las opciones que se les pueden dar para regularizarse y ponerse al corriente y que no se les afecte en los operativos.

Se dejó en claro que los operativos continuarán, pero por el momento no se buscará la manera de que no se actúe en contra de las unidades de transporte.