Detienen al asesino de policía en Frontera

La Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila (SSP) informa que se logró la detención de Obdulio Juan Manuel “N”, de 39 años de edad, así como de un menor de edad, como presuntos responsables de la muerte del oficial de la Policía Municipal de esta ciudad, Luis Armando Burciaga Treviño, en hechos que ocurrieron esta mañana.

La SSP informa que aproximadamente las 07:50 horas se recibió una llamada en el Sistema Estatal de Emergencias 911 en la que reportaban detonaciones de arma de fuego en las esquinas de las calles Francisco I. Madero y Renacimiento, de la Zona Centro de Frontera, y que reportaban, además, a una persona del sexo masculino con vestimenta playera blanca y short color gris, que corría alejándose del lugar.

Al acudir al lugar, elementos de la Policía Estatal y de la Policía Municipal encontraron al oficial identificado como Luis Armando Burciaga Treviño, de 36 años aproximadamente, y que tenía dos heridas de proyectil de arma de fuego, falleciendo en el lugar.

Los elementos de seguridad acordonaron el área y realizaron un operativo de búsqueda de los presuntos responsables, logrando la detención de los presuntos responsables, a quienes se les aseguró una pistola tipo revólver Calibre .38 especial.

Detenidos y arma son puestos a disposición de las autoridades correspondientes, aplicando todos los protocolos respectivos.