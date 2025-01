Devolverán 200 motos decomisadas

Alrededor de 200 motocicletas que se decomisaron en la administración anterior y que hoy se encuentran en el corralón municipal serán devueltas a sus propietarios mediante una campaña que emprenderá el Gobierno Municipal a través de la Policía Municipal.

Así lo anunció el director de Seguridad Pública, Gabriel Satos Martínez. Esta medida surge tras una reunión sostenida el fin de semana con el alcalde Carlos Villareal.

Expresó su preocupación por la cantidad de motocicletas involucradas y las posibles afectaciones a los ciudadanos. "Es algo preocupante por la cantidad y las personas probablemente afectadas por eso. Ya se está haciendo un programa para regresar las motos que se comprueben en tema de legalidad", afirmó.

El funcionario destacó que, probablemente muchas de las motocicletas fueron adquiridas a crédito y no exista una factura formal, por lo que se buscará verificar que los reclamantes sean efectivamente los dueños.

"Sabemos que la factura probablemente no exista porque muchas son a crédito, pero sí al menos comprobar que la persona es dueña de la moto y del crédito y que se adquirió en alguna tienda comercial", agregó.

Para facilitar este proceso, se planea lanzar una campaña invitando a los propietarios a acercarse al gobierno municipal o seguridad pública.

Indicó que también será compartida en medios de comunicación y páginas oficiales para difundir esta iniciativa y así lograr un contacto efectivo con los dueños.

En cuanto a la documentación necesaria, el director precisó que cuando una unidad es adquirida a crédito, generalmente se entrega una carta factura que incluye la serie de la moto y el nombre del propietario.

"Probablemente esos sean los requisitos, aunque aún no estamos planeando, lo estamos estructurando para no cometer errores y no entregar la moto a personas que no son", explicó.

Para aquellos casos donde las motocicletas fueron adquiridas sin documentación adecuada, Satos enfatizó la importancia de realizar transacciones legales.

"La compra debe ser lo más legal posible; sino es ante un notario, al menos debe haber una firma en la carta factura o factura", subrayó.

Se estima que hay más de 150 motocicletas en el corralón, posiblemente llegando hasta 200 o más. Las autoridades están trabajando para determinar cuántas existen realmente y cómo fueron retiradas de circulación.

"Se retiraban por reportes ciudadanos o tenían reporte de robo; es lo que nosotros tenemos que sacar: el índice de cuántas entraron con reporte de robo, cuántas son por reporte ciudadano o falta de placas o venta de forma no legal y no comprobar la compra-venta", concluyó Satos Martínez.