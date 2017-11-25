Devuelven cuotas a obreros de 147

En medio de un despliegue policíaco que resguardaba las instalaciones de la Sección 147 se realizó la entrega de las cuotas retenidas desde septiembre del 2008 a trabajadores activos de la Siderúrgica 1, después de ganar el Sindicato Democrático el recuento ante el Sindicato Minero por la titularidad del contrato colectivo.

Minutos antes de las 9 de la mañana se abrieron las cajas e inició el pago de las tan esperadas cuotas que fueron retenidas una vez que el Comité Local desconoció al sindicato de Napoleón Gómez Urrutia, por lo que dejó de enviarse el recurso al CEN del Minero.

Del 29 de septiembre del 2008 al 12 de noviembre del 2017 se reunió semanalmente el monto que equivale al 1.5 por ciento del salario de los trabajadores, el cual resguardó la empresa para reunir una cantidad de 50 millones de pesos.

Ricardo Arauza, presidente del Consejo de la Sección 147 señaló que la entrega de las cuotas es un compromiso que se estableció con los trabajadores en la asamblea del 29 de agosto, en donde se acordó pedir a la empresa devolver este recurso.

Mencionó que la cantidad que recibirán los trabajadores varía de acuerdo a la antigüedad y la categoría, ya que representa el 1.5 por ciento del salario integrado por el bono, altura, prima dominical, además de las semanas laboradas, por lo que la cifra varía entre cada uno de los trabajadores.

“Hay gente nueva del Molino Steckel, de normalizado, ellos obviamente van a recibir menos cantidad, porque tienen menos tiempo laborado, pero lo que se les descontó es lo que se les va a entregar”.

El día de hoy continuará la entrega a los trabajadores activos de la empresa, y a partir del lunes iniciará el reparto entre extrabajadores, viudas y beneficiarios, siendo alrededor de 4 mil 800 las personas que recibirán este recurso.

En cuanto a los trabajadores afines a Napoleón Gómez Urrutia, Ricardo Arauza señaló que si los trabajadores no quieren el recurso que lo digan y lo enviarán a Canadá.

Los representantes de la Sección 147 exhortaron a los trabajadores para cuidar el recurso que se les hace entrega e invertirlo de manera consciente, asimismo se pidió a las autoridades reforzar la vigilancia en la ciudad y cajeros, ante la derrama económica que se registra en la ciudad y que continuará con el pago de aguinaldos.