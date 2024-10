Difícil cierre de año para empresas automotrices.

El presidente de Canacintra en Monclova, Alejandro Loya, alertó sobre un cierre de año complicado para las empresas automotrices en la Región Centro. Esto se debe a la caída en las ventas de vehículos eléctricos en Estados Unidos, que ha generado incertidumbre en el sector, y que podría provocar paros técnicos en empresas lo que conlleva a bajos bonos de producción y posibles recortes de personal.

La Región Centro se encuentra particularmente afectada, ya que ha mantenido una producción enfocada en vehículos de combustión. En contraste, la Región Sureste ha logrado una transición exitosa hacia el ensamble de autos eléctricos, lo que le ha permitido mantener un dinamismo económico. La dependencia de la demanda estadounidense y la eliminación de incentivos para vehículos eléctricos han exacerbado la situación.

Entre los factores que contribuyen a esta caída se encuentran la falta de infraestructura de recarga y la disminución de la demanda en Estados Unidos. Esto ha llevado a que algunas empresas consideren paros técnicos hacia finales de 2024. La industria automotriz enfrenta desafíos significativos, y es fundamental que se tomen medidas para mitigar el impacto.

"Recortes no se han anunciado, pero si paros técnicos, esperemos que la diversificación de cada empresa ayude a que estos paros no se den, no voy a dar nombres, pero todas las empresas que se dediquen al ramo automotriz, tienen este riesgo, excepto los de camiones pesado" finalizó.