Difieren audiencia de violencia familiar

Difieren audiencia por el delito de violencia familiar al no presentarse Mario Alberto "N", quien dio un domicilio erróneo para que los agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) le informaran de la fecha del proceso penal.

Bajo la causa penal 585/2024 se llevó a cabo la audiencia intermedia en contra de Mario Alberto "N", quien este año violentó a su pareja Karen Guadalupe "N", hechos ocurridos en el municipio de San Buenaventura.

A la audiencia asistió la agente del Ministerio Público Especializado y la asesora legal, además de la defensa Miguel Ángel Reyna Adam, quien dijo desconocer el porque su cliente no había asistido a la Sala 3 del Centro de Justicia Penal del municipio de Frontera.

Se dio a conocer que el imputado había proporcionado una dirección errónea, pues cuando los agentes acudieron a la colonia Pequeños Granjeros, no encontraron el número de casa 698, además, los vecinos comentaron que no lo conocían, motivo por el cual no pudieron hacerle entrega de la constancia de notificación.

El Juez Roberto Flores fijo una nueva fecha de audiencia para el 25 de noviembre a las 11:30 horas, tiempo suficiente para que el imputado sea localizado, de no presentarse se le multará con 30 unidades de medida.