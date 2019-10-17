“Diseñan” vuelo para empresarios

Para la última semana de noviembre se definirá el vuelo de TAR esto en base a los resultados de las encuestas realizadas a empresarios que son el principal segmento de mercado, la investigación la realiza el departamento de Fomento Económico, señaló el regidor Cesar Menchaca.

El viaje redondo a Toluca tiene un costo de más de 7 mil pesos en la aerolínea TAR, el funcionario explicó que derivado de la reunión que tuvieron con representantes de TAR y empresarios, se generó un estudio entre empresas que son los principales clientes, pues es el segmento de mercado al que se dirigirá la propuesta de vuelo.

Los destinos son a San Antonio, Querétaro, Guadalajara y Toluca, son solo propuestas, se hará investigación de mercado para determinar la factibilidad de los vuelos, lo más importante es que tenga la afluencia requerida que es un 65% de la ocupación de la nave que es de 50 pasajeros para que estos vuelos sean viables.

El vuelo tiene que estar 9 horas en aire para que pueda operar en los destinos antes mencionados, requiere de apoyo de iniciativa privaba así como del Gobierno, las tarifas pueden parecer elevadas pero como paquetes son destinados para empresas.

“Hablamos de 20 vuelos en paquete, 30, 40 vuelos, de acuerdo a la demanda la trifa irá bajando, lo principal son los empresarios o la gente que viaja de negocios para que el día de maña que busquen un vuelo tengan la oportunidad y aprovechar las tarifas privilegiadas y que sea beneficio para detonar la economía que se busca en la localidad”, comentó el regidor.

Dio que el servicio es para todo el público, pero como todo negocio se tiene un segmento de mercado definido, en este caso es para empresarios por eso la tarifa esta elevada a comparación de aerolíneas que están en Monterrey o Saltillo.

Habló acerca de la comunidad de no tener que tomar el vehículo viajar dos horas, estar antes en aeropuerto, pagar gacetas, gasolina, estacionamiento y más gastos que se generan además del cansancio que representa.

Dijo que ciudadanos también podrán utilizarlo de acuerdo al poder adquisitivo que tengan, pero si es principalmente para empresarios por eso se consulta a ellos porque son quienes comprarán los vuelos a mayoreo.