Disfruta Monclova a Susana Zabaleta

En el marco del “Festival de las Artes Julio Torri” y ante poco más de dos mil 500 asistentes reunidos en la plaza principal de Monclova, hicieron su presentación con gran éxito, la artista monclovense Susana Zabaleta, que ataviada con un elegante vestido en color púrpura, mientras que Fernando de la Mora, luciendo de gala, ofrecieron un concierto inolvidable.

El público de Monclova, disfrutó de las voces internacionales de la soprano Susana Zabaleta y del tenor Fernando de la Mora.

Gracias a la coordinación entre el alcalde de Monclova, Alfredo Paredes López y el Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, los monclovenses disfrutaron de uno de los conciertos más aclamados en el país, por la calidad de sus intérpretes.

Fue Fernando de la Mora, quien abrió el concierto con los temas, “Sabor a mí”, “Júrame” y Quién será la que me quiera a mí”, las primeras notas musicales llenaron cada rincón del centro de la ciudad, con la potente voz de la soprano Susana Zabaleta, que hizo gala del manejo de una voz privilegiada, que fue acompañada por el trío Los Juglares y el mariachi Gama Mil.

Mientras que la voz profunda y potente del tenor Fernando de la Mora se fundió con la de Susana Zabaleta, que acompañados por excelentes músicos, deleitaron al público monclovense, que no se movió de sus lugares, hasta que el concierto llego a su fin.

En primera fila se encontraba, la primera dama Pamela Garanzuay de Paredes, que disfrutó de cada uno de los temas, al igual que el gran público monclovense, que tuvo un comportamiento excepcional, digno de una gala de este calibre.

Como en todo gran evento, el alcalde Alfredo Alfredo Paredes, todo evento importante, giro las instrucciones para que los departamentos de seguridad pública y protección civil estuvieran al pendiente para que la ciudadanía disfrutara de este evento tranquilamente.