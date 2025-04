Disminuye Coahuila consumo de drogas

Durante años, Coahuila encabezó la lista de estados con mayor consumo de drogas en el país. Hoy, ha descendido al segundo, casi tercer lugar, pero la meta es seguir reduciendo esta problemática. Así lo afirmó el fiscal general del Estado, Federico Fernández, durante su visita a Monclova, donde destacó que el combate a las adicciones y la violencia contra las mujeres son los principales desafíos en materia de seguridad.

"Nosotros trabajamos en estrategias de prevención, pero también reforzamos acciones contra la distribución y comercialización de sustancias ilícitas", señaló el fiscal, quien reiteró que el consumo de drogas es un problema de salud pública que requiere un enfoque multidisciplinario.

Fernández explicó que, de acuerdo con el último informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Coahuila es un referente en la disminución de homicidios. "Somos el segundo estado con menos homicidios en el país. No lo decimos nosotros, son datos oficiales", subrayó.

A pesar de estos avances, el fiscal enfatizó que no se puede bajar la guardia. "Estamos recorriendo los municipios para analizar la incidencia delictiva con detalle. En Monclova, por ejemplo, se han registrado robos en tiendas de conveniencia, pero no delitos de alto impacto. Aun así, la percepción ciudadana es clave: cinco robos pueden parecer pocos en estadísticas, pero lo ideal sería que no hubiera ninguno", expresó.

Otro tema de preocupación es el crecimiento de las extorsiones virtuales, un delito que ha ido en aumento a nivel nacional. "Coahuila no es ajeno a este fenómeno. Vamos a lanzar una campaña de concientización para evitar que la ciudadanía caiga en estas trampas", adelantó Fernández.

El fiscal reiteró que el gobierno estatal seguirá evaluando la situación en cada municipio, con estrategias que incluyen la creación de unidades de integración familiar y de salud. "La seguridad en Coahuila es una prioridad, y trabajamos todos los días para mantenerlo como un estado seguro", concluyó.