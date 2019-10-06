Disminuye demanda de agua

El Sistema Intermunicipal de Agua y Saneamiento inicia con los proyectos de reparación y mantenimiento de pozos y líneas, esto al dar inicio la temporada de Otoño y registrarse una disminución en la temperatura.

En los últimos días se ha registrado una disminución considerable en la temperatura, sobre todo por las mañanas y en las noches, lo que también se refleja con una disminución del consumo de agua.

Mario Zamudio Miechielsen, Gerente General de SIMAS.

Lo anterior lo señaló el Gerente General de SIMAS, Mario Zamudio Miechielsen, quien dijo que ya comienza a reflejarse el consumo y se espera que baje de mil 400 litros por segundo que se suministraban en verano a 900 litros por segundo.

Esta disminución permitirá a la dependencia iniciar con las labores de acondicionamiento de pozos, realizar limpieza, cambio de moto bombas, así como equipar dos pozos nuevos en Cieneguillas y 2 más en el Cerro del Mercado.

“Este es el periodo que utilizamos para dar mantenimientos y lograr que los equipos estén en buenas condiciones para la temporada de primavera-verano, en los que se incrementa la demanda”.

Zamudio Miechielsen informó que durante este año no se tuvieron problemas por abasto de agua como se registró en 2018, esto gracias a las estrategias que se implementaron para la distribución del vital líquido.

El Gerente de SIMAS informó que a pesar de que disminuyó la demanda, aún no se puede brindar el servicio las 24 horas, porque falta equipamiento suficiente y tubería para realizar el reparto, sin embargo señaló que hasta el momento no ha faltado agua y la población está tranquila.