Disminuye venta de casas tras Reforma

Durante el 2017 se registró una caída considerable en el mercado inmobiliario con la venta de viviendas nuevas, indicó el presidente del Consejo Consultivo de la Cámara Mexicana de la Construcción, quien dijo que se debe al incremento que se tuvo en el precio de materiales ante una fallida Reforma Energética.

A diferencia de lo que se había anunciado con la implementación de la Reforma Energética, la cual impactaría de manera positiva la economía de la población, con una disminución de precios, el resultado fue contrario con el incremento en el precio de la energía eléctrica y la gasolina.

Estos aumentos que se han registrado a lo largo del año impactan al sector de la construcción con el incremento del precio de los materiales que se utilizan y por consiguiente el valor de las viviendas.

El presidente del Consejo de la CMIC, Carlos Elizondo Delgado, mencionó que el aumento que se da tanto en energía eléctrica como combustible, impacta de manera importante en el precio del cemento, varilla, energéticos e insumos adicionales.

“La difusión que se dio era de que la Reforma Energética iba a impactar de manera positiva en el bolsillo de todos, en el caso particular de esos dos energéticos no se ha visto reflejado, no se han visto precios a la baja como lo esperábamos y han contribuido en el incremento de los precios de muchos de los insumos”.

Se estima que el costo de metro cuadrado se incrementó este año de 4 mil a 7 mil pesos, es decir un 75 por ciento, por consiguiente se afecta los precios de venta que ha provocado una disminución en la venta de vivienda dentro de un efecto dominó.

Elizondo Delgado mencionó que siguen esperando que se refleje la Reforma Energética en la disminución de los precios y en los bolsillos de la población, dando el voto de confianza de que sea un ajuste de entrada y que a corto plazo se hagan los ajustes en los precios que todos esperan.