Dispara acero costos de construcción

El aumento en el precio del acero genera un impacto en el sector de la construcción, debido al incremento en los materiales, lo que a su vez se refleja en el costo de las obras, indicó el Presidente de la CMIC.

En los últimos meses se registra un aumento en el precio de los materiales, principalmente del acero, que se ha incrementado en un 100 por ciento el precio de la varilla, así como de un 25 a 35 por ciento en el precio de cemento, arena y transporte.

Raúl Flores González indicó que todo esto, además de la inflación que existe en el país, se ve reflejado en el costo final, incluso hay quienes deben realizar ajustes a los presupuestos que ya se habían dado, ante el aumento que se genera en los materiales.

Todo esto conlleva una reducción de proyectos de obra, debido al costo que esto representa, por lo que han sido suspendidas algunas obras.

Mencionó que hay muchos empresarios que siguen invirtiendo en la construcción, pero en realidad, las obras de infraestructuras están muy recortadas, ante la suspensión de proyectos como el carretero, las obras del seguro social, entre otras.

"No hay muchas licitaciones, no hay muchas obras, la verdad hace falta presupuesto, por lo que no han salido concursos o licitaciones de obra, y para el próximo año continuamos con el problema del recorte presupuestal para el estado".

Señaló que para el último trimestre no se tienen proyectos de obra en el estado, ya que todo está detenido, lo que representa un duro golpe para el sector de la construcción, por lo que muchos constructores han suspendido sus actividades, lo que a su vez representa un menor número de empleos.