Dispara calor la venta de cerveza

Hasta en un 600 por ciento se incrementó la venta de cerveza en Monclova y la región, debido a altas temperaturas que se registran durante la tercera ola de calor, en donde el termómetro ha alcanzado los 42 grados centígrados.

Con las altas temperaturas alcanzadas durante esta semana, los más beneficiados han sido los comerciantes con la venta cerveza, refrescos, aguas naturales así como la venta de hielo, para mitigar el calor.

De acuerdo a comerciantes de la Zona Centro, la población trata de mantenerse hidratados por el calor, con agua, hidratantes, sueros, incluso refrescos, por lo que se han incrementado sus ventas en estos productos.

Sin embargo, uno de los productos que han visto un mayor incremento es la cerveza, en que la población aumento su consumo de manera considerable, por lo que se tuvo que aumentar los pedidos a la distribuidora.

Trabajadores de una distribuidora comentaron que si anteriormente entregaban mil cajas de cerveza, ahora están entregando 6 mil, lo que representa un incremento de un 600 por ciento, además de que los pedidos son más seguidos.

La población busca mitigar el calor y la pérdida de líquidos con el sudor, por lo que elevan el consumo de cerveza en todas sus presentaciones, por lo que las tiendas incrementaron sus ventas.

Así mismo también las distribuidoras de hielo incrementaron la venta de hielo molido y hielo en barra, por parte de la población y señalan que se espera que el calor se intensifique con la llegada del verano.