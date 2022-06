Dispone Monclova de 200 millones de pesos para infraestructura

Este año Monclova tendrá 200 millones de pesos para infraestructura en una coinversión entre el estado y el municipio, destacó el Secretario de Infraestructura, Miguel Algara Acosta.

Las obras de pavimentación que fueron entregadas este miércoles son parte de las acciones realizadas el año pasado en el que se invirtieron 100 millones de pesos "estas obras las concluimos en enero o febrero".

Destacó que con el entusiasmo del Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís y el Alcalde Mario Dávila se logrará este 2022 una inversión sin precedentes en el municipio por parte del estado.

"Empezamos este año con los mismos bríos, el fondo de hidrocarburos no se canceló pero sí se nos quitó hasta un 90% de los montos, este año en conjunto con la administración del doctor lograremos llegar a los 200 millones", explicó.

Para estas obras de pavimentación dijo que son mezclas de recursos del ISN; el de hidrocarburos y el aporte de Monclova.

Mencionó que aún el estado tiene un saldo a favor en hidrocarburos, de los cuales el 10 o 15% serán invertidos en Monclova.

Las obras a realizarse este año serán programas en todo el municipio y habrá una decisión tanto del Ayuntamiento como del Estado hacia donde serán canalizados los recursos, dando prioridad, por supuesto, a las áreas de mayor necesidad.

SOLUCIONARÁ MUNICIPIO CASO DEL BULEVAR LÁZARO CÁRDENAS

Por otra parte, el Secretario de Infraestructura, Miguel Algara dijo que conoce los detalles de la obra del Bulevar Lázaro Cárdenas donde ya existe una pérdida al tener qué retirar un tramo de asfalto.

Pero insistió que él no estaba al frente de la secretaría en ese momento, no obstante que será el área jurídica y el municipio quienes realicen las acciones para buscar opciones en este tema, y por supuesto añadió, una opción es pagar la indemnización, pero insistió en que no se ha llegado a un acuerdo.