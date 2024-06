Disputan empresarios predio de 10 mdp

Fernando Martínez de la Fuentes denunció al empresario Enrique Osuna Westrup por apropiarse de su terreno valuado en 10 millones de pesos aproximadamente, acudió al área de mediación de la Fiscalía General del Estado donde no se presentaron los responsables.

Los hechos ocurrieron el pasado 4 de mayo a las 7:30 de la noche, cuando el portón del terreno fue violentado, los invasores alegaron que actuaban bajo órdenes de Enrique Ozuna Westrup.

El afectado externó que se hizo una denuncia en contra el ingeniero por el delito de despojo de inmueble, el cual es propiedad de su familia desde 1965 ubicado en la calle Guadalajara, esquina con Bulevar Madero, junto a Walmart.

Fernando Martínez es el representante legal de la dueña legítima que es su mamá, Irma de la Fuente González.

"Se citó al señor Ozuna Westrup y a otras dos personas involucradas en la invasión del predio, no se presentaron a la mediación, nos indica que se está haciendo de delito. Al parecer pusieron un justificante médico ya que el señor anda en silla de ruedas, yo también y no me impide venir a cumplir mi obligación"

Explicó destacó que existen testigos que pueden confirmar que su familia ha sido propietaria legítima del terreno durante 58 años. Señaló que su familia no ha sido la única afectada por el "cartel inmobiliario", ya que tienen más antecedentes con personas que no han podido defenderse.

Martínez de la Fuente dijo contar con toda la documentación en regla y las denuncias correspondientes presentadas, por lo que hizo un llamado a las autoridades para que eviten caer en este tipo de corrupciones.

"Hay notarios públicos que realizan este tipo de escrituras falsas, la primera compra venta se hizo por 300 mil pesos, hace unos meses le manifesté al alcalde Mario Dávila Delgado ya que su grupo de colaboradores en este caso el jurídico Jorge Garza y Catastro cambiaban los prediales, me dijo que iba a tomar cartas en el asunto".