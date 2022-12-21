Donarán rotarios prótesis de mamá

Monclova., Coah.-Con la intención de apoyar a las mujeres de escasos recursos que padecen cáncer de mama y que han tenido que sufrir la extirpación de un seno para su recuperación, las damas Rotarias están realizando actividades para donar prótesis de mama y brasiers para estas personas con mastectomía.

La presidenta de las damas Rotario dijo que a partir del primer bimestre del 2023 se realizaran una serie de actividades y ventas para recabar fondos y así adquirir las prótesis y los brasiers que serán entregadas a las mujeres que han tenido que pasar por una mastectomía a causa del cáncer y a quienes se busca elevar la autoestima por medio de la entrega de estos artículos.

Dijo que el primer evento será la venta de donas “Chrispi” con apoyo del DIF Municipal, quienes serán las encargadas de canalizar las mujeres que se beneficiarán en esta entrega que se hace con todo el corazón de las damas voluntarias a la comunidad.

“Como mujeres debemos de esta unidas y sobre todo cuando alguien está pasando por un momento difícil, muchas mujeres se sienten inseguras porque dentro de su tratamiento les extirparon uno o los dos senos y es por ello que buscamos apoyarlas, pues sabemos que parte de la recuperación es el sentirse bien y estos artículos ayudan en mucho a las mujeres para que se sientan mejor con ellas mismas”.