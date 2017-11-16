¿Dónde está el versa?

El vehículo Versa que fue el móvil del crimen del ingeniero Osvaldo Ramos López no ha sido localizado por las autoridades, pues los acusados no han proporcionado información real de la persona a la que pudieron habérselo vendido.

Durante el juicio oral contra Néstor “I” y Gerardo “F”, acusados del homicidio del joven profesionista, se dio a conocer que el móvil principal del crimen fue para robarle el automóvil que acaba de comprar

Al momento de su detención, los imputados proporcionaron algunos datos sobre la identidad de la persona a la que se lo vendieron presuntamente en la ciudad de Saltillo, sin embargo no se logró localizar el vehículo.

Aunque se ha solicitado la intervención de la Agencia de Investigación Criminal de la delegación Sureste no se ha encontrado el automóvil.

Cabe mencionar que el vehículo no solamente es el móvil del asesinato sino también el lugar donde fue ultimado, es por ello que es una pieza fundamental en el proceso legal contra los acusados.