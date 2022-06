Duda de paradero madre de Cris

Tras darse a conocer que Cristopher Anguiano Flores pudiera estar en la Región Sureste, la madre del joven mencionó que a ella no le han informado nada y duda que sea verdad, de lo contrario su hijo ya se hubiera comunicado con ella sabiendo que ha vivido un infierno durante todos estos días.

De acuerdo a la investigación de la Fiscalía de Personas Desaparecidas, "Cris" pudiera estar en la Región Sureste específicamente al municipio de Ramos Arizpe, esto debido a por información de personas cercanas al joven, información que se encuentra dentro de la carpeta de investigación.

"Eso no es verdad, menos que Cris está por voluntad propia, hablé con el licenciado Ramiro para preguntarle y me dijo que ellos no han dado esa información y que hasta ahorita no se sabe nada acerca de su paradero, de lo contrario yo sería la primera en saberlo", comentó.

Claudia Flores dijo que no sabe que es lo que esté pasando y por qué no le proporcionan información a ella, pues menciona que lo que la autoridad busca seguir sin buscarlo.

"Si fueran personas allegadas a él yo las conociera y ya me hubieran dicho, si hubiera sido así, yo ya hubiera parado la investigación y no anduviera haciendo tanto lio", comentó.

Dijo que es injusto que se dé a conocer que Cris está en aquella ciudad pues ella sigue haciendo todo lo posible por seguir buscándolo, pidiendo apoyo económico de la gente para continuar con la búsqueda, yendo a donde está el gobernador para pedirle su apoyo.

"Hay unas personas que dijeron que al parecer lo habían visto pero no lo confirman, eso es mentira, total mentira porque yo hasta ahorita o tengo ningún dato de dónde pudiera estar Cris a mí me dejan como mentirosa, como si yo estuviera pidiendo un apoyo que no necesito sí mi hijo está por voluntad propia", comentó.