‘Echa’ IMSS a paciente del quirófano

Debido a una hernia de disco, Sergio Salazar Esparza está inhabilitado para trabajar pero en el Seguro Social ya no le quisieron dar incapacidad, estaba programado para cirugía pero no se le practicó por razones desconocidas, hoy busca una solución a su problema de salud.

Sergio Salazar Esparza está inhabilitado para trabajar.

La cirugía se la iba a realizar en la clínica 7 del IMSS, estaba programado pero en el momento se la negaron, por ello el ciudadano afectado acudió con la regidora Griselda Arreguín Cuellar a fin de que ella le ayudara a hacer las gestiones necesarias.

Se levantó una queja ante la delegación del IMSS en Coahuila y al Centro de Atención ya que el equipo médico del Hospital General de Zona Número 7, Jaime Pérez Pérez y neurocirujano Rubén Flores quienes aprobaron una cirugía para corregir el problema de hernia de disco lumbar, ya estaba con bata listo para entrar al quirófano pero lo sacaron.

Argumentaron que no llevaba la unidad de sangre para el banco, pero llevaba a su donante, le dijeron también que no llevaba los estudios preoperatorios que tienen que ver con la anestesia pero no fue un acto de irresponsabilidad del derechohabiente, la cirugía estaba programa para el 10 de septiembre y la cita para los estudios preoperatorios fueron programados para el 10 de octubre.

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“El cirujano Pérez Pérez me corrió de manera déspota de su oficina, yo no puedo caminar y me mandaron a trabajar, él me dijo aquí te vamos a negar todo, tú no tienes nada y dice que yo me negué a la operación pero no es cierto, yo ya estaba en bata”, señaló Sergio Salazar.

Él trabaja en una gasolinera, percibe 400 pesos por semana, muy poco dinero por semana, tanto que en ocasiones no tienen ni para el transporte público, mencionó que se encuentra en una situación muy difícil por ello solicitó el apoyo de la regidora a fin de que lo oriente y buscar la forma en que lo operen.