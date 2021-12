Echarán de hospital a Emiliano

El pequeño Emiliano López García, quien el pasado 24 de diciembre fuera atropellado en las inmediaciones de la avenida Oriente requiere del apoyo de todos, ya que por la atención que ha recibido desde entonces en un hospital privado de este municipio, sus padres cuentan con una deuda superior a los 531 mil pesos, esto debido a que el niño de tan solo 10 años cuenta con un pronóstico de grave pero estable, sin embargo si no reúnen ese dinero no podrán seguirle prestando la atención medica de primer nivel.

Con un diagnostico de traumatismo craneoencefálico, fractura de tórax, lesión pulmonar y quemaduras de segundo grado en las piernas se encuentra el niño, quien, por salir a realizar un mandado durante la navidad, fue embestido por una camioneta cuyo conductor de nombre Rubén Zapata Gutiérrez no pudo controlar, golpeándolo con tal fuerza que le causó lesiones que lo mantienen entre la vida y la muerte.

La madre del pequeño Emiliano, Aracely García, dijo que después del accidente se procedió a trasladar al niño al Hospital Amparo Pape de Benavides, donde no contaban con el equipo necesario para su atención medica de extrema urgencia, por lo que se ingreso al Hospital Saint Marie de Monclova aun a sabiendas que era un nosocomio privado, sin embargo es ahí donde está recibiendo la atención médica de calidad que le está permitiendo salir adelante.

"Lo trajimos aquí pero diariamente la cuenta incrementa en más de 45 mil pesos, nosotros como padres no tenemos el recurso para pagar y la dirección del hospital ya nos presiona para que cubramos los más de 531 mil pesos que hasta el día de ayer se tenia de deuda, ya que el responsable del accidente no se hace fuera de la razón, pero dice no contar con el dinero para cubrir el pago".

Por su parte, el padre del menor Daniel López Enciso explicó que están solicitando el apoyo de la población para reunir el dinero necesario y cubrir la deuda, para ellos sería muy bueno mantener a Emiliano en ese Hospital pero al no contar con el recurso quieren llevarlo a la clínica del IMSS para que siga recibiendo la atención medica que necesita para salir adelante, pues tienen la esperanza de que el pequeño que aun se encentra sedado, pueda despertar un día y seguir con su vida de manera normal.