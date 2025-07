Eduardo España aboga por sembrar valores en México durante su visita a Coahuila

Vivimos tiempos difíciles donde hay que sembrar todo lo bueno, todo lo bueno que podamos para el país y el mundo, porque hacen falta valores, hace falta cosas constructivas", expresó el comediante Eduardo "Lalo" España durante su visita a Coahuila.

Desde el Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas hasta la ciudad de Monclova, el actor destacó la importancia de promover los aspectos positivos del país, como su gente, cultura, paisajes y tradiciones, frente a un entorno nacional y global complicado.

Durante su recorrido por el Museo Pape y el Museo Coahuila y Texas, Eduardo España se dijo sorprendido por la historia del matrimonio Pape y su legado filantrópico, en donde destacó que pudieron haberse quedado con su dinero, pero lo usaron para construir escuelas, hospitales, en donde dijo, debemos poner la atención.

Crítico ante los niveles de corrupción y violencia que enfrenta México, lamentó que los jóvenes crezcan con referentes equivocados.

"Es muy triste que haya chavos que quieran el dinero fácil, que maten por un celular, la gente tiene los valores muy golpeados por las ambiciones, cuando ves los desvíos de fondos, dices: ¿para qué fregados quieren tanto?", cuestionó.

El comediante subrayó que el país necesita reforzar la educación, el arte, el deporte y todas las expresiones que fortalezcan el tejido social.

También reconoció el esfuerzo de quienes impulsan el turismo, al destacar que cada destino tiene su propio valor y potencial para generar empleo y bienestar.

"Me encanta andar de mitotero en estos roles que me invita María Sama, me encanta promover a la gente buena de cada rincón del país, porque eso también construye una mejor sociedad", afirmó.

Al concluir su visita, agradeció el recibimiento del pueblo coahuilense y aseguró que se lleva una profunda lección.